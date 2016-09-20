У Малайзії зросла кількість випадків зараження на вірус Зіка: українців закликають бути обережними

Як йдеться у відповідному повідомленні прес-служби МЗС України, у зв'язку зі зростанням випадків зараженням вірусом Зіка на території Малайзії, який переважно передається через укуси заражених комарів, відомство рекомендує громадянам України (особливо вагітним жінкам, та жінкам, які планують вагітність, дітям, хворим і літнім людям), які проживають чи мають на меті здійснити поїздки до Малайзії, виявляти обачність щодо вказаних ризиків, використовувати репеленти, носити одяг (бажано світлих тонів), що закриває якомога більшу частину тіла, а також уникати відвідання лісів, місць біля відкритих водойм тощо.

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Для захисту від укусів комарів у приміщеннях слід застосовувати такі фізичні бар’єри як антимоскітні сітки, закривати двері і вікна. Крім того, у житлових приміщеннях та навколо них важливо позбутися можливих місць розмноження комарів – передусім ємностей, у яких може накопичуватися та застоюватися вода.

У разі виявлення перших симптомів захворювання (підвищена температура тіла, загальна слабкість, біль у суглобах та почервоніння очей), необхідно невідкладно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації на території Малайзії, що загрожують життю та здоров’ю, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України у Малайзії за номером телефону: +6016 261 4707, e-mail: emb_my@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.