"Меж досконалості не існує": у МОЗ знову змінюють ліцензійні умови для банків пуповинної крові

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відомство залучає до співпраці представників громадськості, експертного середовища з метою виправлення недоліків та удосконалення діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

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«Ми відкриті до діалогу із представниками бізнесу та запрошуємо до конструктивної роботи над новими умовами ліцензування усіх зацікавлених осіб, яким потім працювати за цими ліцензійними умовами. Як відомо, меж досконалості не існує», — наголосив Ілик.

Учасники засідання обговорили шляхи організації комунікації між членами робочої групи та вирішили у найкоротші терміни подати на обговорення конкретні пропозиції по зміні зазначених Ліцензійних умов.

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2 березня 2016 року ухвалено постанову Кабінету Міністрів України, якою затверджено нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини. Однак, на думку експертів та представників суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у цій сфері, прийнятті Ліцензійні умови потребують доопрацювання для забезпечення прозорості та відкритості всього процесу, базованого на принципі дерегуляції.