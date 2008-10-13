У Херсоні ліквідовано розлив ртуті
15:09, 13 жовтня 2008Країна
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Проведено демеркуризацію квартир
У Херсоні на вул. Садовій на майданчику між квартирами мешканці виявили розлив ртуті.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, рятувальники МНС, які прибули на місце виклику, зібрали близько 150 гр металевої ртуті та провели демеркурізацію.
Разом з тим за результатами замірів концентрації парів ртуті, проведених СЕС, було прийнято рішення провести додаткову демеркуризацію у розташованих на майданчику квартирах.
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