У Херсоні ліквідовано розлив ртуті

У Херсоні на вул. Садовій на майданчику між квартирами мешканці виявили розлив ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, рятувальники МНС, які прибули на місце виклику, зібрали близько 150 гр металевої ртуті та провели демеркурізацію.

Разом з тим за результатами замірів концентрації парів ртуті, проведених СЕС, було прийнято рішення провести додаткову демеркуризацію у розташованих на майданчику квартирах.