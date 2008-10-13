Українські психологи пропонують змінити підходи до лікування гіперактивних дітей

Національний координатор програми Всесвітньої організації охорони здоров`я «Психічне здоров`я» Ігор МАРЦЕНКОВСЬКИЙ вважає за необхідне змінити підходи до лікування гіперактивних дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.МАРЦЕНКОВСЬКИЙ висловив сьогодні в ході виступу в рамках круглого столу на тему «Гіперактивні діти: тест на зрілість українського суспільства», який проходив в інформаційному агентстві УНІАН.

«Зараз вже немає сумнівів у тому, що це є окремим психічним порушенням. Це особливий психічний розлад, в основі якого лежить порушення розвитку й дозрівання мозку дитини, внаслідок якого затримується розвиток емоційно-вольових процесів дитини», - сказав І.МАРЦЕНКОВСЬКИЙ.

За його словами, в Україні кількість дітей, які страждають на гіперактивність, може становити від 50 до 150 тисяч. «Це залежить від того, як рахувати. Не зважаючи на те, що таких дітей дуже багато, досі цієї проблеми в нашій державі нібито не існувало», - зазначив він, додавши, що, як правило, таких дітей переводять зі звичайних шкіл на індивідуальне навчання.

І.МАРЦЕНКОВСЬКИЙ вважає, що Міністерство охорони здоров`я й Міністерство освіти повинні спільними зусиллями змінити підходи до лікування й навчання гіперактивних дітей. «Вже створено робочу групу, вона активно працює й повинна найближчим часом підготувати протоколи й вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей із гіперактивністю. Я думаю, що ми запровадимо нові підходи до лікування. Ми обговорюватимемо, як зробити так, щоб в Україні було зареєстровано всі ті препарати, які необхідні таким дітям. Водночас тільки одне Міністерство охорони здоров`я не може вирішити це питання. Все українське суспільство має продемонструвати свою зрілість у ставленні до таких дітей. Ми повинні повернути цих дітей у школи й створити умови для їхньої адаптації в звичайних шкільних установах. Цим дітям не потрібне індивідуальне навчання. Вони повинні виховуватися в звичайних школах», - пояснив він.

Довідка УНІАН. Гіперактивність, що зустрічається в дитячому віці, є сукупністю симптомів, пов`язаних із надмірною психічною та моторною активністю. Зазвичай гіперактивність діагностується у дітей з підвищеною імпульсивністю й неуважністю.

Деякі діти так ніколи й не позбавляються від гіперактивності. У них більше шансів стати надалі хронічними алкоголіками або психічно хворими людьми. Ознаки гіперактивності й імпульсивності, що збереглися, слід враховувати при професійній орієнтації. Проте зазвичай прогноз у гіперактивних дітей сприятливий. По мірі росту й дорослішання симптоми гіперактивності слабшають.