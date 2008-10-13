Лише 6-8% дітей в Україні народжуються здоровими

Систему ультразвукової діагностики нового покоління Сіменс AКУСОН X 300 подарували днями Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Група компаній «ФОКСТРОТ» та компанія «Укренергоконсалтинг». Мобільний апарат замінив на відповідальному посту свого попередника, який «відпрацював» там двадцять років.

Попри невеликі габарити, новенький апарат УЗО має великі діагностичні можливості: 5 датчиків розпізнають захворювання шлунка, підшлункової залози, печінки, нирок. Система досліджує серце й виявляє як незначні аномалії, так і пороки, проводить гінекологічно-акушерські обстеження. До того ж збирання, збереження та перегляд результатів досліджень виконуються у цифровому форматі.

Спостереження свідчать: лише 6-8% українських дітей народжуються умовно здоровими.

Решта — уже від народження мають ті чи інші проблеми зі здоров’ям, — розповідає директор інституту Юрій Антипкін. — У школах відсоток здорових дітей теж дуже низький. Цей апарат допомагатиме виявляти мінімальні зрушення в організмі, вчасно їх діагностувати й лікувати.

Медики наголошують: до їхньої установи приїжджають з усіх куточків України. Насамперед — поставити діагноз. Щороку в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології отримують стаціонарну допомогу 7 тисяч пацієнтів, а консультативну — 80 тисяч дітей та їхніх мам.

golos.com.ua