Вакцина від пневмонії знижує вірогідність серцевого нападу

Щеплення проти пневмонії може захистити організм не тільки від запалення легенів, але і наполовину скоротити ризик серцевого нападу. Дослідження проводилося канадськими медиками серед майже 5 тис. чоловік. Фахівці помітили, що пневмококова вакцина на 50% зменшує вірогідність порушень роботи серця.

Ще на початку XX століття учені вважали, що інфаркт мав інфекційне походження, але після встановлення таких чинників ризику, як високий тиск, зависокий рівень холестерину, наявність діабету і ожиріння ця гіпотеза втратила своє значення, говорять канадські лікарі. Проте відмічено, що при кожній епідемії грипу різко зростає число серцевих нападів.

Можливу причину такого зв`язку фахівці Шербрукского університету /Канада/ бачать в запаленні коронарних артерій при пневмонії – при легеневих інфекціях цей процес подвоюється і навіть потроюється, набагато збільшуючи ризик серцевого нападу.

Епідеміологи також розглянули дані про госпіталізацію 63 тис. людей з серцевим нападом і нирковою недостатністю в період 1999-2003 років і зафіксували, що 12% з них були вакциновані від пневмонії і знизили тим самим ризик смерті на 40-70%. Як вважають фахівці, у захищених від пневмонії людей є менше шансів для розвитку в крові бактерій і запалення як відповіді серця на інфекційні процеси.

ami-tass.ru