В Україні понад 83% підлітків вживали алкоголь - опитування

Про це свідчать представлені на прес-конференції в УНІАН результати соціологічного опитування "Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні", проведеного ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" у 2015 році в рамках міжнародного проекту "Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин".

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"Дослідження показало, що 83,4% учнів вживали будь-які напої хоча б один раз впродовж життя. У віці 15 років цей показник становить 78,4%, а у віці 16 та 17 років наближається до 85%. Хоча це високий показник, але у 2015 році він є найменшим за 20 років проведення досліджень. У 2007 році цей показник становив 91%, у 2011 – 88%", - сказала голова правління ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" Ольга Балакирева, представляючи результати соцопитування. Найпоширенішим напоєм, який вживали учні 1-2 рази впродовж останнього місяця, є вино (26,6%). Також поширеним є вживання пива (20%) та слабоалкогольних напоїв (18%). 11% учнів зазначили, що почали вживати міцні алкогольні напої у віці 15 років. При цьому вік першого сп’яніння підлітків у динаміці залишається незмінним і становить 15 років. Крім того, 34,5% учнів вказали на те, що їм "легко" або "дуже легко" придбати алкогольні напої. Найбільш доступними виявилися слабоалкогольні напої ( їх вказали 51,5% опитаних) та пиво (59,5%).

Також дослідження показало, що кожен дванадцятий підліток вперше спробував викурити сигарету у віці 9 років або раніше. Щодня курять 12,2% учнівської молоді (18,2% серед хлопців та 6,7% серед дівчат). Серед опитаних учнів лише 18,4% вважають, що куріння створює великий ризик негативних наслідків для здоров’я.

Опитування також показало, що 11,3% підлітків хоча б один раз у житті вживали наркотики, серед яких хлопці - 15,4%, дівчата - 7,9%. Найбільш вживаним наркотиком є марихуана або гашиш, про що зазначив кожен десятий опитаний підліток.

"Опитування підтверджує, що доступ підлітків до алкоголю, тютюну і наркотиків та можливості їх отримання залишається на високому рівні",- зазначила голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс.

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Опитування також засвідчило, що лише 6,5% учнів зазначили, що не користуються мережею інтернет. В середньому опитані учні проводять 2-3 години в інтернеті впродовж робочого дня і 4-5 годин впродовж вихідного дня. Опитування показало, що лише 8,4% серед опитаних не мають залежності від інтернету, тоді як 10,6% мають сильну залежність. Крім того, майже половина опитаних не мають залежності від комп’ютерних онлайн-ігор, проте 47,3% мають помірну залежність, 3,4% мають сильну залежність.

Залежність від азартних ігор зафіксована у 4,3% підлітків, 1,1% мають проблематичну залежність.

"Опитування виявляє невелике, але стійке зниження рівня вживання шкідливих речовин впродовж минулих декількох років в Україні. Проте результати викликають занепокоєння щодо нових форм залежної поведінки, зокрема надмірного часу, проведеного українськими учнями в інтернеті за іграми та щодо участі в азартних іграх",- зазначила Барберіс.

Вона зауважила, що подібні опитування в 2015 році проводились в 35 країнах світу. "Порівняно з іншими країнами - учасницями опитування, Україна не посідає чільного місця за будь-яким з показників. Наприклад, поширеність вживання наркотичних речовин в Україні на 10% нижча, ніж середній рівень, що становить 18%", - сказала Барберіс.

За її словами, українська учнівська молодь взагалі курить менше, ніж представники цієї ж вікової групи в інших країнах, але рівень споживання алкоголю серед українських підлітків дещо вище, ніж в інших країнах – 83,4% проти середнього показника в Європі на рівні 80%.

Опитування проведено за підтримки ЮНІСЕФ в 449 навчальних закладах серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, 1 та 2 курсів професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти). Всього у дослідженні взяли участь 6674 респонденти.