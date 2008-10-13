Язик розкаже про здоров`я

Про те, що чистити потрібно не тільки зуби, але і ясна, і язик реклама зубних щіток повідомляє нам регулярно. Але якщо у вас вранці на язику постійно утворюється наліт, то перш ніж його зчищати, придивіться як він виглядає.

"Язик - це орган, який активно реагує на розвиток і перебіг багатьох патологічних процесів в організмі, - вважає доктор медичних наук Геннадій Банченко. - За зовнішнім виглядом язику можна визначити стан внутрішніх органів в даний момент, поверхня язику може відображати порушення травлення, серцевої діяльності, стан нервової і ендокринної систем.

Розташування і зосередження нальоту, що покриває язик, вказує на скупчення токсинів в шлунку і тонкій кишці (якщо наліт у середині мови), в товстій кишці (якщо наліт в глибині). На мові розрізняють відповідні внутрішнім органам зони.

Серцю і печінці належить передня третина язику. Середина відводиться шлунку, підшлунковій залозі і селезінці. Стан нижніх відділів кишечника відбивається на корені язика. Його бічні ділянки відповідають за печінку і нирки. Самостійно займатися діагностикою за кольором наліт на язику, напевно, не варто, але дані клінічних досліджень підтверджують, що:

- жовтий наліт свідчить про порушення функцій органів травлення;

- чорний наліт — важкі хронічні порушення функцій травлення, що супроводжуються зневодненням і ацидозом;

- товстий білий наліт — інтоксикація, запори;

- коричневий наліт — захворювання легенів.

Правда.Ру