В Україні зареєстровано понад 1 млн 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, за місяць регіональні штаби ДСНС зареєстрували близько 15 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з офіційною поточною інформацією відомства, з цієї кількості переміщених осіб 173 тис. 862 дитини та 502 тис. 310 осіб з інвалідністю та похилого віку.

Повідомляється, що переселенці з Донецької і Луганської областей складають 1 млн 27 тис. 946 осіб, з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – 22 тис. 570 осіб.

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Від початку проведення АТО психологи ДСНС разом з представниками інших органів державної влади та громадських організацій надали психологічну допомогу 172 тис. 951 переселенцю, в тому числі 48 тис. 323 дітям та 29 тис. 601 особі з інвалідністю чи похилого віку.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня у ДСНС інформували, що регіональними штабами зареєстровано понад 1 млн 34 тис. внутрішньо переміщених осіб, з яких 171 тис. 350 дітей та 497 тис. 684 осіб з інвалідністю та похилого віку. При цьому зазначалось, що переміщені особи з Донецької і Луганської областей становили 1 млн 11 тис. 867 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - 22 тис. 494 особи.