Фармацевтичний ринок України – настають великі зміни

Фармацевтичний ринок України більш ніж привабливий для стратегічних інвесторів і місцевих гравців з погляду злиття і поглинання компаній. Про це свідчать наступні факти: у грошовому вираженні у 2007 році ринок складав 2.2 млрд. дол., середньорічний темп зростання у 2004-2007 роках склав 21%. За оцінками фармацевтичних компаній, об`єм ринку подвоїться до 2012 року і сягне 4.7 млрд. дол...

Покращення макроекономічної ситуації в контексті зростання реальних доходів є ключовим стимулом зростання рівня споживання медикаментів, яке виросло з 23 до 48 дол. з розрахунку на одну людину в 2004-2007 роках. Не дивлячись на зростання реальних доходів, старіння населення України є ще одним фундаментальним чинником зростання споживання на душу населення.

За останній час госпітальний ринок, як і роздрібний, характеризируєтся стрімким зростанням. За оцінками компанії RMBC і Business Monitor International, у 2007 році частка ринку госпітальних закупівель досягла 13% від спільного ринку або 284 млн. дол. (200 млн. дол. у 2006). Згідно з висновками спеціальної наради Кабінету Міністрів, 3 вересня 2008 року, прем`єр міністр Юлія Тимошенко виступала за державне регулювання цін на медикаменти, необхідні для соціально незахищених верств населення. Найімовірніше, що тендери на державні закупівлі збільшуватимуться.

Україна займає четверте місце серед країн СНД за споживанням медикаментів. В порівнянні з Європейським рівнем, наше споживання в 48 дол. на душу населення на порядок нижче (Чехія- 331 дол., Словаччина 254 дол., Польща 154 дол.).

Оцінюючи Європейський рівень споживання, ми бачимо істотний потенціал зростання об`ємів Українського фармацевтичного ринку. Ще одним істотним чинником зростання ринку в грошовому вираженні є перехід вітчизняних виробників лікарських засобів на виробництво препаратів з середньо і високого цінового сегменту, тоді як історично вони спеціалізувалися на виробництві продукції, що доводиться на низький ціновий сегмент, у відмінності від іноземних компаній.

У грошовому вираженні іноземні компанії домінують на ринку (76% ринку), тоді як частка вітчизняних компаній за останні роки зменшувалася на 1-2% до 24%. Останні тенденції свідчать про стабілізацію частки ринку вітчизняних компаній, ми пов`язуємо це з тим, що 5 найбільших виробників - корпорація Артеріум, Фармак, Дарниця, група Здоров`я і Борщаговській хіміко-фармацевтичний завод - укріпили свої позиції на фармацевтичному ринку України. Компанії працюють на ринку більше 60-100 років, їх продукція давно відома і легко впізнається населенням. Також компанії активно диверсифікують портфель лікарських засобів, вводячи 5-10 нових препаратів щороку і проводять модернізацію виробничих потужностей згідно GMP стандартам. Впровадження GMP стандартів і поліпшення якості продукції дозволяє вітчизняним фармацевтичним компаніям конкурувати із західними гравцями. Дешева робоча сила при високій кваліфікації працівників є хорошою конкурентною перевагою.

GMP (Good Manufacturing Practice) стандартизація передбачає як поліпшення якості менеджменту і кваліфікації працівників, так і модернізацію потужностей. Відповідно до виданого урядом указу, всі компанії фармацевтичного ринку України зобов`язані провести модернізацію до 2009 року. Ми вважаємо що, регулятор може продовжити термін до 2011 року. Вартість модернізації одного виробничого майданчика - 5-40 млн. дол., а одного лікарського засобу - близько 1 млн. дол. Такі капітальні інвестиції зможуть собі дозволити тільки великі гравці. Деякі з них фінансують модернізацію за рахунок власних засобів, інші привертають кредити. ЄБРР погодився профінансувати програму модернізації компанії Фармак на 32 млн. євро. Крупні гравці поспішають встигнути провести модернізацію, щоб зберегти свою присутність на ринку і залишатися привабливими для потенційного поглинання міжнародними фармацевтичними компаніями надалі. На нашу думку, дрібним локальним гравцям, найімовірніше доведеться покинути ринок, або продати свої активи.

Сьогодні процес GMP стандартизації є поштовхом до реструктуризації ринку. Як ми бачимо, в гонитві за GMP стандартами вже з`явилися лідери. Це Борщаговській хіміко-фармацевтичний завод, який згідно з нашими оцінками встиг провести модернізацію 5 з 5 виробничих майданчиків, а також побудував цех рідких лікарських засобів, який повністю відповідає GMP стандартам. Також завод одержав GMP сертифікати на випуск більш ніж 50% лікарських засобів.

Ми вважаємо що оферта Борщаговського Химіко Фармацевтичного Заводу на продаж 69% пакету акцій є першим етапом в реструктуризації ринку. Ми вважаємо, що справедливі ціни на фармацевтичні підприємства сформуються в період 2009-2011 років, коли дрібні гравці почнуть покидати ринок. Протягом останніх років великих операцій зі злиття і поглинання не відбувалося і на ринку ціни на фармацевтичні активи не сформовані. Тільки Фармацевтична компанія Дарниця провела приватне розміщення 10% пакету акцій по коефіцієнту P/S – 6.6. Ми думаємо, що лідери серед фармацевтичних компаній готуються вийти на фондові біржі і прагнуть підігріти інтерес до своїх активів, оскільки усвідомлюють перспективність ринку, зацікавленість західних конкурентів і майбутню реструктуризацію.

Ми вважаємо, що компанії продаватимуть свої активи скоріше іноземним фармацевтичним компаніям, ніж місцевим гравцям. По-перше, тому, що західні компанії мають достатній капітал для придбання вітчизняних активів. По-друге, тому, що продукція вітчизняних виробників частково перетинається за номенклатурою, тоді як портфелі іноземних компаній знаходяться в абсолютно іншому ціновому сегменті. По-третє, великі зарубіжні фармацевтичні компанії привертає фармацевтичний ринок України, який швидко зростає і вихід на ринок шляхом поглинання великого місцевого фармацевтичного виробника є хорошим стратегічним рішенням.

Молодший аналітик інвестиційної групи "Сократ" Олександр Топачевський