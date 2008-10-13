На Вінниччині почастішали випадки отруєння грибами
17:31, 13 жовтня 2008Країна
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Протягом тижня семеро потерпілих
Вінницькій області протягом останнього тижня семеро людей отруїлися грибами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління МНС України у Вінницькій області.
У даний час стан всіх потерпілих задовільний.
У прес-службі також повідомили, що загалом з початку року на Вінниччині було зареєстровано 15 фактів отруєння грибами, жоден з випадків не призвів до смерті постраждалого.
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