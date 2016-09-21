Скасування наказу щодо штатних нормативів не вплине на формування бюджетів лікарень - МОЗ

Якповідомили УНІАН у МОЗ, з метою надання закладам охорони здоров’я більшої автономії щодо формування і затвердження штатних розписів та з метою зменшення тиску на лікарні фінансових інспекторів, МОЗ України скасувало наказ № 33 від 23.02.2000 р. («Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я»).

За словами заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, цей крок було зроблено у відповідь на численні прохання керівників лікарень з різних областей України.

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«Оскільки 33-й наказ давно застарів, на нарадах головні лікарі постійно скаржились, що документ не дозволяє ефективно працювати. Він прив’язував кількість лікарів, медсестер, санітарок, електриків до потужності закладу. Зокрема, кількість лікарів залежала від кількості ліжок, кількість прибиральниць - від квадратури підлоги, кількість електриків - від кількості вимикачів тощо. Таким чином, лікарням було дуже важко гнучко планувати свій штат, збільшувати, у разі потреби, кількість лікарів однієї спеціальності і зменшувати - іншої, - зазначив Ковтонюк. - Попри те, що наказ мав рекомендаційний характер і навіть не був заюстований, часто фінансова інспекція на свій розсуд карала головних лікарів за його недотримання".

Чиновник підкреслив, що скасування згаданого наказу ніяким чином не вплине на формування бюджетів лікарень, оскільки існують нормативні акти вищого порядку, які регламентують бюджетування.

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«Є постанова Кабінету міністрів №228, яка регламентує формування бюджетів. Тут важливо зрозуміти: штатний розпис медичного закладу не повинен аргументуватися ліжками, він повинен аргументуватись обсягом медичної допомоги. А якщо лікарня має реальних пацієнтів, вона легко обґрунтує свій бюджет і свій штатний розпис», - наголосив Ковтонюк.

Він також наголосив, що МОЗ України планує налагодити ефективну систему моніторингу роботи закладів охорони здоров’я.

«Ми відходимо від наказів і переходимо до моніторингу. Після аналізу роботи лікарень, ми надаватимемо рекомендації у разі проблемних питань. Тобто з одного боку - автономія, з іншого – моніторинг», - сказав Ковтонюк.