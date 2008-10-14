Нерегулярний сон призводить до втрати пам`яті

Нормальний, стабільний і глибокий сон надзвичайно важливий для підтримання мозкових функцій.

Циркадний ритм може не тільки керувати щоденним циклом сну, а також має велике значення для пам`яті.

Американські вчені провели лабораторні дослідження на ховрахах і виявили зв`язок між стабільним добовим ритмом і пам`яттю.

Дослідники вважають, що їх відкриття дозволить більш детально розглянути проблеми дефіциту пам`яті, хворобу Альцгеймера.

Циркадні ритми – коливання інтенсивності різних біологічних процесів з періодом приблизно від 20 до 28 годин. Часто до них відносять і добові ритми, які спостерігаються у організмів в природних умовах.

В ізольованому ж приміщенні, де підтримуються постійне освітлення або темрява, температура і т.п., у рослин, тварин і людини період ритму, як правило, відхиляється від добового. Якщо умови не змінюються, період циркадного ритму стабільний. Добові ритми можуть впливати як на поведінку цілого організму, так і на окремі фізіологічні процеси. В постійних умовах періоди циркадних ритмів цих функцій часто відрізняються (наприклад, при постійному освітленні у людини змінюються періоди ритму температури тіла, сну і неспання). Така їх неузгодженість в часі призводить до паталогічного стану організму, що має велике значення для медицини.

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