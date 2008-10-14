MP3-плеєри приховують небезпеку

Портативні плеєри – вороги людського слуху, доводить чергове дослідження. Експерти знову акцентують свою увагу на портативному аудіо, яке призводить до передчасної втрати слуху. Це вже не перше дослідження, але люди так і не навчилися серйозно ставитися до пролеми.

MP3-плеєри є незмінним атрибутом життя тих, хто пересувається в автобусах, літаках або виконує монотонну роботу, наприклад, прибирає приміщення. Однак ці плеєри не такі безпечні, як може здаватися на перший погляд, і шкоду, якої вони завдають людському слуху, не варто недооцінювати.

Тільки в Євросоюзі плеєри можуть призвести до втрати слуху 10 млн. людей, доводить найновіше дослідження, проведене європейською Науковю комісією з виявлення вже існуючих і нових ризиків для здоров`я. (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks).

При цьому дослідники акцентують увагу на тому, що негативний ефект проявляється не відразу, а лише через деякий час. «Регулярне прослуховування музики на гучності, близькій до максимальної, в юнацькому віці – повідомляється у звіті, - спочатку не призводить до відчутних наслідків. Проблеми зі слухом у такої людини виникають набагато пізніше. Якщо молода людина слухає музику на високій гучності впродовж кількох років, у неї підвищується ризик поганого слуху приблизно до 25 років.»

Позначається зневажливе ставлення до проблеми і на здоров`ї дорослих. Екпертам вдалося встановити, що у 27 європейських країнах на півмільярда жителів нараховується приблизно від 50 млн до 100 млн тих, хто регулярно слухає MP3-плеєри.

При цьому від 5 до 10% з них слухають музику на високій гучності не менше однієї години в день і не менше одного разу на тиждень. Цього достатньо, щоб втратити слух через 5 років.

Ще в 2004 році було доведено, що слухати музику щоденно впродовж години можна без будь-яких негативних наслідків. Для цього потрібно, щоб гучність була не вищою 60% від максимальної при використанні навушників, які знаходяться поверх вушних раковин. А максимальний вихідний рівень в плеєрах повинен бути не більшим 90 дБ.

newsland.ru