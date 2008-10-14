Стрес доводить жінок до хвороби серця частіше, ніж чоловіків

Ішемічна хвороба серця обумовлена стресом частіше у жінок, ніж у чоловіків – визначили американські кардіологи.

Вони припускають, що саме з цієї причини найчастіше серцеві хвороби не діагностуються вчасно серед жінок. Гендерні розбіжності були помічені внаслідок аналізу, проведеного спільно з лікарями з Колумбійського університету і Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка. Симптоми порушень серцевої функції були в більшій мірі зафіксовані у жінок, які мали високий рівень стресу і тривоги.

Регулярне психо-емоційне напруження і надмірні хвилювання призводили до болю в грудях, утрудненого дихання і нестабільного серцебиття.

Навідміну від чоловіків, для жінок постійний і сильний стрес означав швидкий розвиток проблем з серцем. Однак, згідно з медичним висновком, складність виявлення ішемічної хороби серця у жінок полягає в тому, що у них біль у грудній клітині і задишка зустрічаються набагато рідше, ніж у чоловіків.

ami-tass.ru