Комп`ютери - наші друзі чи вороги?

Сучасне життя неможливо уявити без комп`ютерів. Вони стали невід`ємною частиною нашого повсякденного життя. У мовну лексику входять нові терміни: користувач комп`ютера, комп`ютеризовані робочі місця, комп`ютерні ігри... Виникає питання: наскільки безпечно може почуватися людина за комп`ютером? Як впливає комп`ютер на наше здоров`я, на нашу психіку, зір? Саме по цій темі йдуть численні дискусії.

Лікарі та вчені б`ють на сполох

Всім відомо, що кожен пристрій, який проводить або споживає електроенергію, створює електромагнітне випромінювання. Воно концентрується навколо пристрою у вигляді електромагнітного поля, яке у свою чергу призводить до іонізації повітря. Навколо нас з`являються позитивні електричні заряди (позитивні іони). Утворене електростатичне поле буквально притягує до себе пил зі всієї кімнати. І сидячи перед комп`ютером, ми вдихаємо брудне запорошене повітря, яке сушить слизові оболонки і підсилює прояви алергії.

В країнах ЄС уже створено спеціальний комітет по безпеці, гігієні та охороні здоров`я на робочому місці. Однією з перших його директив була саме Директива про екрани відеотерміналів. Значна увага була приділена питанням ергономічності технічних засобів та робочих місць. Профспілкові організації розвинених країн приділяють велику увагу захисту здоров`я та забезпеченню безпеки на робочих місцях. Провідні світові фірми уважно слідкують за дослідженнями впливу комп`ютерних випромінювань на користувачів та за реакцією суспільства на небезпеку, яку породжує оргтехніка. У нас в Україні уже теж з`являються дослідження, що підтверджують негативний вплив комп`ютерів на здоров`я людини. Тому людство шукає шляхи зниження рівня комп`ютерного випромінювання . Це — створення маловипромінюючих ВДТ( відеотерміналів); застосування фільтрів; створення засобів, що запобігають поглинанню випромінювань тілом людини.

Тримайте дистанцію!

Повністю позбавитися електричного випромінювання не можна, але послабити та по можливості мінімізувати згубний вплив дуже просто. “По-перше, купуючи техніку, звертайте увагу на наявність відповідного сертифіката, - сказав лікар Олег Яворський. - Не спокушайтеся надто низькими цінами. Найчастіше — це особливість апаратури вже застарілої. По-друге — слідкуйте за порядком на своєму робочому місці. Не тримайте біля комп`ютера стоси паперів і документів, розкладіть все необхідне у ящики стола. Робочу поверхню меблів та монітор протирайте чимчастіше вогкою тканиною з антистатиком. По-третє, частіше провітрюйте приміщення й не забувайте про щоденне вологе прибирання.” Лікар вважає, що галогенові лампи денного освітлення, які нічим не захищені і які так часто використовуються у офісних приміщеннях, можуть завдати більше шкоди, ніж самі комп`ютери.

Слід пам`ятати, що комп`ютерні випромінювання здійснюються в основному не передньою стінкою монітора, а задніми та боковими, причому саме вони і є найбільш шкідливими. Тому пожалійте своїх колег і не ставте монітор націленим небезпечною задньою частиною в потилицю або у бік сусідові, який працює поряд з вами.

Взагалі-то, в приміщенні бажано розміщувати не стільки техніки, скільки може вміститися, а стільки, скільки дозволяє площа. За нормами, що діють в Україні, для розміщення одного комп`ютера необхідно до 6 метрів квадратної площі. Це означає, що відстань від задньої та бокових стінок монітора до робочого місця користувача не повинна бути меншою за 1,5 метра або, краще, за 2,2 метра.

Бережіть очі!

Зображення на екрані монітора світиться і весь час трохи мерехтить. Щоб його розглянути, ми надовго фіксуємо погляд в одній точці і рідко моргаємо. “Очні м`язи при роботі за комп`ютером дуже швидко втомлюються — сказала лікар-офтальмолог Інна Тарамбула. - Слизова оболонка очей пересихає, вони починають червоніти, запалюються, виникає так званий “синдром сухого ока”. Через чотири години безперервної роботи за комп`ютером можуть з`являтися різі в очах і відчуття “піску під повіками”. Іноді навіть може двоїтися перед очима і важко розгледіти предмети. Щоб цього не сталося, потрібно встановлювати монітор на відстані 50-70 см від обличчя, трохи нижче від рівня очей.”

Лікарі не радять працювати за комп`ютером вночі або ж у яскраво освітленій кімнаті. Ідеальний варіант — однакове за інтенсивністю освітлення кімнати і екрану, відрегульована яскравість монітора так, щоб контраст не втомлював очей. “Якщо ви працюєте в окулярах, замовте собі скло з антивідблисковим покриттям, - продовжила лікар-офтальмолог. - Щоб кон`юнктива ока не пересихала, можна вранці закапувати спеціальні краплі під назвою “штучна сльоза”. Вони повністю відповідають по складу нашій сльозі. Увечері на декілька хвилин можна покласти на повіки компреси із слабозавареного чаю, що швидко знімає почервоніння і втому.”

Комп`ютер — не іграшка

Як свідчать лікарі, уже з`явилася хвороба залежності від комп`ютера. У Києві відкриваються спеціальні кабінети, куди звертаються пацієнти з подібними симптомами.

“Останнім часом прослідковується така тенденція — дорослі юнаки, які в дитинстві багато розважалися, сидячи біля комп`ютера, не мають у житті конкретної мети, бо весь час гралися у комп`ютерні ігри й жили віртуально”, - додала лікар.

20minut.ua