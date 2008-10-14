У Запоріжжі знищено партію трамадолу вартістю 400 тис. грн.

У Запоріжжі міліція знищила партію наркотиків вартістю понад 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області, партію трамадолу на суму близько 440 тис. грн. було вилучено співробітниками відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків безпосередньо після ввезення партії наркотиків у регіон із однієї з сусідніх областей.

"Після затримання членів групи, що здійснювала поставку, було встановлено, що в Запорізьку область для продажу було завезено понад 32 тис. доз трамадолу. У цінах, діючих на "чорному ринку", вартість партії становить понад 440 тис. грн.", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що весь вилучений "товар" було знищено співробітниками міліції - спалено на одному з пустирів міста.

Проти членів групи, яка здійснювала поставку наркотику, порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. За останні 2 місяці це вже друга велика партія наркотиків, вилучена у зловмисників і знищена співробітниками запорізької міліції: в кінці серпня в Запорізькій області міліція знищила партію макової соломки вартістю 70 млн. грн.