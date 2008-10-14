Виявлено ген облисіння

Міжнародна група вчених провела дослідження і виявила ген, який відповідає за чоловіче облисіння.

Під час дослідження вчені виявили ген, здатний передаватися по чоловічій лінії - від батька до сина. Він знаходиться в 20-й хромосомі і збільшує ймовірність облисіння у чоловіків у сім разів.

Як відомо, близько третини чоловіків до 45 років страждають від облисіння, що, на думку експертів, у 80% випадків пов’язано з генами.

"Незважаючи на те, що новий ген знайдений у європейців, ми припускаємо, що він також наявний в інших народностей, хоча для більш точних висновків необхідні подальші дослідження", - вважає один з експертів Брент Річардс.

Нове відкриття, на думку вчених, допоможе створити в майбутньому ефективні засоби збереження волосся.

РИА Новости