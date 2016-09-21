"Мертвим душам" на окупованому Донбасі пенсії не виплачуватимуться - Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Для української сторони стоїть гостро питання процедури верифікації призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат, так як через відсутність органів державної влади на сході України неможливо отримати доступ до реєстрів. А виплачувати пенсії " мертвим душам" ми собі дозволити не можемо", - повідомила Геращенко.

Читайте такожКількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилася на 11,4 тис - Мінсоцполітики

Як повідомляв УНІАН, вчора Геращенко під час робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету Асоціації Україна-Європейський Союз повідомила, що станом на вересень 506 тис. осіб пенсійного віку з окупованих територій, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, отримують пенсії в Україні.

Вона зазначила, що станом на серпень 2014 року на окупованій території були зареєстровані 1 млн 278 тис. пенсіонерів.

Геращенко наголосила, що українська сторона дійсно не може виплачувати пенсії людям з окупованих територій тому, "що там бігають зі зброєю 38 тис. незаконно озброєних людей, там немає українського Пенсійного фонду, там немає українських банків, там немає наших соціальних відділень".

Також вона наголосила, що на сьогодні за роки війни тимчасово переселеним особам виплачено 41,8 млрд грн.

За словами Геращенко, зараз проводиться перевірка 149 тис. 280 документів щодо виплати пенсій, при цьому Україна не має доступу до реєстру померлих осіб на окупованих територіях.