Вітамін D незамінний для доброго здоров`я

Вітамін D має критично важливу роль в підтримці загального здоров`я людини. Професор Каліфорнійського університету Ентоні Норман переконаний, що потенціал вітаміну D розповсюджується на підтримку імунітету, регулювання секреції інсуліну, стабілізації тиску, правильної роботи підшлункової залози, серця, м`язової сили, захисту від ракових новоутворень і активності мозку. Крім того, доктор Норман склав список 36 тканин органів в людському телі, чиї клітини біологічно реагують на вітамін D, це зокрема кістковий мозок, молочну залозу, товсту кишку, кишечник, нирки, легені, простату, сітківку, шкіру, шлунок і матку. За словами Нормана, дефіцит вітаміну D негативно позначається на функціях всіх 36 органів, і сфера його впливу набагато ширша, ніж спочатку вважалося.

Вітамін D синтезується в організмі при дії ультрафіолетових променів на шкіру - спочатку в шкірній тканині утворюється стерол, який потім перетвориться у вітамін. Шляхом метаболізму вітамін D перетворюється на гормони в печінці і нирках. Середньодобова доза речовини для дорослої людини повинна складати не менше 2000 міжнародних одиниць /МЕ/, вважають американські медики. Дієтичні добавки вітаміну - незамінний елемент для хорошого самопочуття і запобігання потенційно небезпечних хвороб. В той же час двом третинам населення бракує корисної речовини, особливо у країнах третього світу. Жителі мегаполісів теж схильні до ризику, оскільки висотні будівлі блокують доступ до сонячного світла, а люди проводять значну частину свого часу в закритих приміщеннях. Лікарі рекомендують збагатити раціон харчування молочними продуктами, частіше вживати риб`ячий жир і ікру.