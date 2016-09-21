В Україні зареєстровано понад 1,703 млн переселенців - Мінсоцполітики

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 379 809 сімей з Донбасу та Криму.

Понад 988 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 913 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів із початку 2016 року становила 2,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня цього року на обліку перебувало 1 млн 699 тис. 319 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.

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За підсумками перевірки в 2015 році СБУ на початку 2016 року передало Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їхнього проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як було зупинено пенсійні виплати, з 460 800 внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисячам, решті - відмовлено.

Водночас віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм повинна бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту лише на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.