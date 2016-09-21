Гройсман закликав вкладати бюджетні гроші в науку, а не в Академію наук

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував змінити в Україні філософію фінансування освіти та науково-технічної сфери, і почати вкладати кошти, в першу чергу, бюджетні, в науку, а не в Академії наук. Про це Гройсман сказав у ході виступу в парламенті.

Читайте такожАкадемія медичних наук оголосила конкурс на посади очільників 5 наукових установ«Що стосується Академії наук. Моя позиція, і я готовий тут до дискусій, я хочу підтримати ініціативу фінансування не Академії наук, а української науки. У науку ми маємо інвестувати і забезпечувати розвиток країни. А якщо ми будемо фінансувати Академію наук, то будемо фінансувати ремонти, будівлі, а це неприйнятно», - сказав Гройсман.

Він також нагадав, що уряд вважає першорядним підняти престиж професії вчителя. «Ми маємо підвищити престиж роботи українського вчителя. І тут важливо цей пріоритет визначити як окремий, і рухатися у цьому напрямку швидко», - сказав Гройсман.

Крім того, він назвав першочерговою модернізацію сфери професійно-технічної освіти. «У проекті бюджету на 2017 рік 1,6 млрд грн спрямовано на підтримку ПТУ, - сказав Гройсман. - Але ми вважаємо, що профтехосвіту має бути модернізовано».

Читайте такожУкраїнські медичні виші отримають свої клінічні бази у власність – КвіташвіліГройсман зазначив, що у світі існують працюючі моделі отримання профтехосвіти, які відповідають потребам економіки.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін заклав у проект бюджету на 2017 рік зростання зарплат вчителів у середньому на 33,5%, а також підвищення стипендіального фонду до 5,8 млрд грн.