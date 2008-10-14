Дитині потрібен донор з рідкісною групою крові

Шановні громадяни!

Колектив Житомирської митниці звертається до вас з проханням надати допомогу у врятуванні життя чотирьохрічної дівчинки – дитини нашого співробітника. За її життя борються лікарі відділення токсикології Київської національної спеціалізованої клініки ОХМАТДИТ, для підтримання життєдіяльності необхідна рідкісна група крові – четверта з негативним резус фактором. У питанні спасіння дитини рахунок йде на хвилини. Всіх, хто має можливість стати донором для дівчинки - Троцюк Ксенії Валентинівни, просимо звертатися:

У місті Києві клініка знаходиться за адресою Вул. Чорновола 28/1, телефон відділення переливання крові 8-044-236-26-99; телефон відділення токсикології 8-044-236-60-96.

У місті Житомир у випадку можливості надання допомоги повідомити за телефоном: 8-0412-418-945.

Телефон батька дитини: 8- 097-251-70-88 (Троцюк Валентин Адамович)

Просимо, усіх хто має можливість відгукнутися на біду, долучитися до благодійної справи порятунку дівчинки та надати благодійну грошову допомогу для лікування, кошти просимо перераховувати:

- при внесенні коштів готівкою через відділення банку «Райффайзен банк Аваль» на рахунок №26254823 Троцюку Валентину Адамовичу (ідент.код 2627208655) для поповнення СКР №0028109600;

- при перерахуванні безготівково юридичною особою:

МФО 311528

рахунок №26254823

ідент. код 2627208655

СКР №0028109600

призначення платежу:кошти Троцюку В.А., для лікування дитини.

Заздалегідь дуже вдячні за допомогу.

Прес – центр

Житомирської митниці.