Виявлений протеїн, здатний знизити швидкість розвитку раку

Учені із Стенфордської медичної школи виявили нове сімейство складних протеїнів, які допомагають стовбуровим клітинам крові боротися з раковими клітинами. Медики розповідають, що нові протеїни блокують ділення ракових клітин в крові і запобігають розповсюдженню злоякісної пухлини. Фахівці відзначають, що поки що дане відкриття підтверджене лише для крові і лише в організмах лабораторних мишей, проте немає ніяких підстав вважати, що в організмі людей цей процес проходить інакше.

В Стенфорді говорять про блокуючі молекули не тільки як про захисників крові від ракових клітин, що розвиваються, але і як про борців з вже існуючими клітинами. Зараз дослідники намагаються зрозуміти, як саме протеїни борються з раковими клітинами. Передбачається, що вони використовують ті ж механізми, що й імунна система людини, але в активнішій формі.

У статті, опублікованій в науковому журналі Cell, говориться, що імунна система має ряд дієвих методів для боротьби із злоякісними пухлинами. Проте кожного разу імунна система програє боротьбу захворюванню, і причина цього криється в гіперактивності ракових клітин - система просто не встигає знищувати клітини, що перероджуються, і їх загальне число зростає.

Проте нові протеїни, що входять в сімейство ретинобластом, мають набагато вищу швидкість знищення ракових клітин, завдяки чому у здорових клітин крові є значний шанс функціонувати без небезпеки бути зараженими. Найближчим часом учені мають намір провести серію додаткових дослідів з протеїнами ретинобластоми, щоб з`ясувати їх ефект не тільки на кров, але і на тканини і органи ссавців.

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