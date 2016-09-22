МОЗ та посольство США співпрацюватимуть у сфері військової медицини

На зустрічі підсумували реалізацію дійсних проектів та визначили ключові напрямки подальшої співпраці. Учасники зустрічі домовилися про майбутню співпрацю та підтримку від Посольства Сполучених Штатів у реформуванні української медицини.

Серед ключових напрямків реформ, у яких Україна потребує підтримки з боку уряду США, Супрун зазначила зміни в системі екстреної медичної допомоги, впровадження програм, пов’язаних із вакцинацією, вдосконалення системи громадського здоров’я та медичної освіти.

Також обговорили початок співпраці у сфері військової медицини та тренуванні правоохоронних органів у наданні першої медичної допомоги.

Посольство США сприяє реалізації багатьох проектів в Україні. Серед них програми з посиленню контролю за туберкульозом, надання технічної допомоги МОЗ у покращенні доступу до лікарських засобів і фармацевтичних послуг та проекти, які спрямовані на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.