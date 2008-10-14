Найкорисніші напої

Рейтинг найкорисніших у світі напоїв склали учені з Каліфорнійського університету.

Зараз слово «антиоксиданти» у всіх на слуху, причому в основному завдяки рекламі різних харчових продуктів. Мало не кожен виробник чаю або йогурта вважає своїм обов`язком поставити на свою продукцію значок «містить антиоксиданти», але що це означає, знає мало хто.

Антиоксиданти — це не окремий вид якихось поживних речовин, а загальна назва для елементів, що мають здатність боротися з вільними радикалами. Вільні радикали, у свою чергу, є особливими молекулами, здатними руйнувати інші молекули і навіть клітини нашого тіла. У нормі вони повинні боротися з вірусами і бактеріями, брати участь в утворенні гормонів, виробництві енергії і інших життєво важливих процесах. Проте з віком вільних радикалів в організмі стає все більше і більше, організм не здатний їх контролювати, і вони починають руйнувати його зсередини. З утворенням вільних радикалів медики пов`язують розвиток багатьох захворювань (зокрема раку, артриту, хвороб серця, виразкових хвороб і т. п.), а також процес старіння.

Ось від цих неприємностей і можуть вас захистити антиоксиданти. До їх числа входять вітаміни А, С, Е, а також такі елементи як цинк, селен, глутатіон і деякі інші. Окремо вони входять до складу дуже багатьох продуктів харчування, але знайти всі разом, та ще і в чималих об`ємах — не так вже легко. Ось цей критерій і послужив ключовим в складанні рейтингу найкорисніших напоїв. Виглядає він так:

1. Гранатовий сік

Окрім перерахованих елементів, містить кальцій, фосфор, магній, залізо, натрій. Дуже корисний для серцево-судинної системи, показаний при гіпертонії, анемії і недокрів`ї. Не варто пити людям з виразковою хворобою і підвищеною кислотністю.

2. Червоне вино

Відразу декілька досліджень властивостей вина за останній рік показали його користь в профілактиці ракових захворювань. Багато дієтологів також радять приймати вино щоденно разом з їжею, проте наркологи попереджають: ваша доза не повинна перевищувати 30 грамів в день.

3. Виноградний сік

В ньому багато вітамінів групи В, корисних для волосся і нігтів, і аскорбінової кислоти, яка допоможе вам боротися з мікробами. Крім того, виноградний сік допомагає зберігати міцну пам`ять, бореться з раком грудей і підтримує пружність і еластичність шкіри.

4. Чорничний сік

У народі чорниця відома тим, що зміцнює зір і рятує від проносів. Насправді її корисні властивості набагато ширші — чорниця допомагає боротися з цукровим діабетом, попереджає захворювання ясен і зберігає молодість всього організму.

5. Сік черешні

Містить вітамін А, необхідний для зубів і очей, залізо і вітамін С (бореться з інфекціями). Також знижує ризик розвитку багатьох видів раку, перешкоджає виникненню захворювань сечовивідних шляхів, допомагає зберігати пам`ять в зрілому віці.

6. Сік асаї

У цій ягоді містяться особливі рослинні пігменти, що зволожують шкіру і перешкоджають її старінню. У плодах асаї також багато жирних кислот, необхідних для нормальної роботи мозку і нервової системи.

7. Журавлиновий сік

Володіє жарознижуючим ефектом, допомагає при кашлі і нежиті, виводить з організму токсини, підвищує активність мозку і знімає втому. Також є сильним сечогінним засобом, при цьому не вимиваючи з організму необхідний йому калій.

8. Апельсиновий сік

Відмінний засіб профілактики простуди і грипу. Також знімає втому, активізує роботу мозку і зміцнює кров`яні судини. Корисний при гіпертонії і атеросклерозі. Протипоказаний людям з підвищеною кислотністю і низьким змістом кальцію.

9. Чай

Сорт має мало значення. Головне, щоб це був справжній чай, а не концентрат в пляшці. Чай не тільки тонізує і бадьорить, але і бореться з хворобами серця і різними інфекціями.

10. Яблучний сік

Застосовують при атеросклерозі, хворобах печінки, сечового міхура і нирок. Також нормалізує роботу кишківника, виводить токсини з організму і швидко відновлює сили після фізичних навантажень.

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