У Запоріжжі з 16 жовтня почнеться опалювання медустанов

У Запоріжжі з 16 жовтня включать опалювання дитячих садків, шкіл і медустанов.

Як повідомляли УНІАН у прес-службі запорізького Концерну "Міські теплові мережі" - підприємства-монополіста, що надає послуги опалювання та подавання гарячої води на території Запоріжжя, виконком Запорізької міськради прийняв рішення 435, відповідно до якого опалювальний сезон в Запоріжжі починається 16 жовтня.

"З цього дня Концерн "Міські теплові мережі" починає підключення дитячих закладів, шкіл, лікарень і пологових відділень. Житлові будинки, організації та підприємства буде підключено до центрального опалення одразу після того, як температура повітря впродовж трьох діб буде нижчою +8 градусів", - повідомили в прес-службі підприємства, зазначивши, що на якийсь час у деяких запорізьких квартирах може потепліти й раніше, оскільки з 13 до 15 жовтня фахівці Концерну перевірятимуть систему тепло забезпечення загалом способом пробного пуску.