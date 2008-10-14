Ющенко підписав закон про реабілітацію постраждалих

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», ухвалений парламентом 24 вересня.

Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Законодавчим актом вносяться зміни до законів «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та «Про аварійно-рятувальні служби».

Законом передбачено, що постраждале населення, а також особи, залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, і рятувальники гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним відновлення у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.

Також законом передбачено, що неповнолітні особи, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації і в яких загинув один або двоє батьків, гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним відновленням у таких центрах.

При цьому центри медико-психологічної реабілітації створюються при санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування.