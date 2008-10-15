6 правил здорового харчування

Вчені сформулювали 6 основних заборон, порушуючи які, людина завдає надзвичайної шкоди своєму здоров`ю.

По-перше, не можна запивати білкову їжу (м`ясо, рибу, яйця, молочні продукти, гриби). Через це розбавляється шлунковий сік, а це, в свою чергу, ускладнює перетравлення їжі.

По-друге, не їжте разом білки і вуглеводи (крохмалисту їжу: макарони, хліб). Білкам для перетравлення потрібне кисле середовище, а вуглеводам – лужне. Шлунок не може так швидко переключитися, а при вживанні в їжу і того, й іншого, їжа не перетравлюється до кінця. Білкова їжа може почати загнивати в шлунку, а вуглеводна почне бродіння.

По-третє, після вживання значної кількості вуглеводної їжі не можна їсти впродовж двох годин. Необхідно дати їжі засвоїтися.

По-четверте, не поєднуйте вуглеводні продукти і цукор.

По-п`яте, не їжте фрукти після їжі. Фрукти повинні бути або окремим прийомом їжі (краще - сніданком), або ж їх треба вживати на початку прийому їжі.

По-шосте, не їжте солодощі з білковою їжею – це значно заважає перетравленню.

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