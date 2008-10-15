Надстійкий вірус імунодефіциту шириться Китаєм

Експерти занепокоєні високою активністю в Китаї вірусу імунодефіциту, який важко піддається лікуванню через стійкість до лікарських препаратів. Ситуація ускладнюється тим, що в країні є в наявності відносно невелика кількість доступних антиретровірусних препаратів. Епідемологи з Інституту СНІДу в Гонконгу вважають, що епідемія небезпечної хвороби буде поширюватися, оскільки проти нових мутації ВІЛ не існує ефективного лікування і в розпорядженні національних служб охорони здоров`я мала кількість препаратів.

Згідно з даними інституту, в Китаї нараховується приблизно сім з більш ніж 20 різних антиретровірусних ліків – це обмежує можливості клініцистів у боротьбі з захворюванням. Крім того, в сільських районах не вистачає кваліфікованих спеціалістів і професійної лабораторної техніки для своєчасної діагностики ВІЛ, а також помічені істотні проблеми з інформаційною обізнаністю серед пацієнтів. За відсутності надійних профілактичних заходів, населенню загрожують серйозні проблеми зі здоров`ям, переконані спеціалісти. Кількість ВІЛ–інфікованих зростає і серед жінок, і серед чоловіків. Широка сфера дії ВІЛ зареєстрована в провінції Юньнань, біля південних кордонів Китаю, а також в Тайланді і Мьянмі

ami-tass.ru