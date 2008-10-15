Скільки облич у головного болю?

Головний біль може бути 50-ти різних видів. Такого невтішного висновку дійшли робітники медичного центра університету штату Міссісіпі.

Ця болюча шкала йде від головного болю, викликаного кашлем, до головного болю — результату високої температури та найжорстокішої мігрені. Найчастіше зустрічається тупий біль у скронях, що стискає голову, викликаний скороченням мязів голови та шиї. Мігрень — інтенсивніший пульсуючий біль, під час якого болить півголови. Він може супроводжуватися нудотою, підвищеною чутливістю до світлових і звукових подразників, поколюванням у кінцівках. Мігрень може тривати від 4 до 72 годин і супроводжуватися запамороченням і порушенням зору.

Нападоподібний біль схожий на мігрень, але ще більше виснажує. Його відчувають, як свербіння в очному яблуці або на повікові, може виникати до 10 разів на день протягом декількох тижнів, а потім... тривалий час.

Ще один вид — глибокий тупий біль довкола носа, очей і щік, викликаний запаленням гайморових пазух, що підсилюється при кашлі або зміні положення голови. Цей різновид болю часто плутають з мігренню або нападоподібним болем. Серед інших типів головного болю американські дослідники виділили похмільний синдром; біль, що виникає при надмірному вживанні заспокійливих препаратів або кофеїну; головні болі, спричинені голодом; болі через тромб, а також болі внаслідок травми шиї або голови.

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