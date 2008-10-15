Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав Дніпропетровському протитуберкульозному диспансеру необхідне обладнання

Сьогодні Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав Дніпропетровському обласному протитуберкульозному диспансеру необхідне устаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Розвиток України», подія приурочена до відкриття дитячого відділення диспансеру після капітального ремонту.

До відкриття дитячого відділення Благодійний фонд Ріната Ахметова закупив, крім ультразвукових інгаляторів, велотренажер, плазмовий телевізор, DVD, музичний центр.

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» ініціював акцію із закупівлі необхідного сучасного лікувального і діагностичного устаткування для дитячих відділень протитуберкульозних установ влітку 2008 року. На сьогодні вже закуплено устаткування для дитячих відділень обласних протитуберкульозних диспансерів на суму 2 млн. грн. 22 області України надіслали до фонду свої заявки. Впродовж жовтня-листопада устаткування надійде до всіх заявлених регіонів. Серед закупленого - сучасні ультразвукові інгалятори, дитячі фібробронхоскопи, спірографи, апарати для УВЧ-терапії, а також устаткування для лабораторної діагностики.

У повному обсягу буде виконане прохання дитячого відділення найавторитетнішої установи – Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського. В інституті лікують найскладніші випадки захворювання на туберкульоз і приймають пацієнтів зі всіх регіонів України.

За статистикою, в Україні близько 2500 дітей з підтвердженим діагнозом «туберкульоз».

Тому серед інших проектів фонду, спрямованих на допомогу дітям у контексті епідемії туберкульозу, важливим є проект щодо створення реабілітаційного центру для дітей, хворих на туберкульоз, а також проект з підтримки наукових досліджень в цій сфері. Всі дії в рамках проекту «Зупинимо туберкульоз» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» спрямовані на системні зміни у сфері подолання епідемії туберкульозу в країні.