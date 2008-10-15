В Україні - близько 800 тисяч наркоманів

Сьогодні в Україні кількість людей, які вживають наркотики, офіційно наблизилася до 100 тисяч. Реальна цифра, по оцінках МВС, в 10-12 разів більше і може складати 600-800 тисяч.

За даними Інтерполу, в нашій країні знаходиться приблизно 70 тисяч розповсюджувачів наркотиків.

Вражає і те, що наркозалежними найчастіше стають неповнолітні і молодь у віці до 30 років. Дістати заборонені препарати для них сьогодні не проблема. Дослідження показали, що середній вік наркоманів - 13-15 років, а в інших містах він ще менший - 9-13 років.

Кіровоградська область разом з Донецькою, Дніпропетровською і Одеською областями, а також містом Києвом визнана зоною ризику. Кількість наркозалежних у нас за останні роки росте надшвидкими темпами. На кожних 10 тисяч населення доводиться 24 наркомани. І це тільки офіційна статистика, яка до того ж практично не враховує тих, хто вживає не ін`єкційні наркотики (марихуану, барбітурати, галюциногени).

Наркотики розповсюджуються на дискотеках, вечірках, в учбових закладах (рейтинг місць, де молодь купує наркотики: на дискотеках - 49%, на вулицях - 34%, на вечірках - 34%, на ринках - 26%, в аптеках - 20%, в учбових закладах - 14%, на пляжах і в парках - 9%).

Фахівці стверджують, що марихуану пробують близько 60% підлітків. Є думка, що від "травички" залежності не буває, але всі наркотики б`ють без промаху, запевняють фахівці. "Насаджується уявлення, що конопля - це ледве чи взагалі не наркотик. Але легкого і важкого наркотика не буває. Вживання коноплі начебто довше, ніж, наприклад, героїн, не дає ускладнень, але звикання до неї так чи інакше наступає", - запевняють медики.

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