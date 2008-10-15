Ліки з гінкго білоба ефективні проти інсульту

Університет Джонса Хопкінса в США виявив ще одні ліки від інсульту - екстракт листя дерева гінкго білоба. В усякому разі цей засіб позитивно подіяв на лабораторних мишей.

В рамках експерименту піддослідних гризунів змусили пережити інсульт. До цього частина піддослідних впродовж тижня отримувала щоденну дозу (на основі пропорції - 100 міліграм на 1 кг ваги) витяжки з листя гінкго.

Як виявилось, еліксир, виготовлений з гінкго, перешкоджав серйозному пошкодженню головного мозку мишей і сприяв швидшому, в порівнянні з гризунами з контрольної групи, відновленню після інсульту. Зокрема, у нагодованих гінкго мишей було відмічено наполовину менше проявів неврологічної дисфункції.

Автори дослідження припускають, що екстракт гінкго містить якісь компоненти, що перешкоджають виникненню вільних радикалів, що знищують здорові клітки. Дослідники вважають, що і люди можуть отримати з нього не меншу користь, ніж гризуни.

У будь-якому випадку, на їх думку, вживання препаратів гінкго може бути рекомендоване як профілактична міра людям, що ризикують стати жертвою інсульту. Раніше було доведено, що ця рослина благотворно впливає на пам`ять людини.

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