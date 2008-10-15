Надмірні враження можуть стати причиною дитячого стресу

Ви помічаєте за свої малюком потяг до тварин, він готовий приголубити кошенят чи щенят, обожнює дивитися мультики герої яких - різні тварини, захоплюється книжками на дану тематику.

Але, коли ви вирішили відвести його до цирку за участю тих самих улюбленців, реакція малюка виявилася протилежною, він почав плакати, а то і зовсім закатав істерику? У чому ж тут справа?

Швидше за все, таку реакцію викликали надмірні враження, які одержала дитина. Адже до цього моменту він не бачив такої кількості народу, стільки яскравого світла, не чув такої гучної музики, шуму, та і місце йому абсолютно не знайоме.

Всі ці враження, абсолютно нові для нього, і стали причиною капризів і сліз.

Навіть якщо до цього моменту ваша дитина була досить товариською і терпимою до сторонніх людей, то, напевно, зустрічі з ними відбувалися у рідних для нього стінах, та і було їх не так багато.

А при відвідинах цирку на нього обрушився шквал нового і незвіданого, а з того, що йому знайоме, поряд опинилася лише мама, тому малюк не міг не злякатися.

До таких походів дитини слід готувати наперед, йому слід розповісти про те, з чим він може зіткнутися в незнайомому для нього місці. В цьому випадку, швидше за все, малюк поводився б спокійніше і упевненіше.

Причиною стресу у дитини при відвідинах зоопарку можуть стати розміри реальних тварин, яких він побачить, адже його іграшкові улюбленці значно поступаються їм в розмірах.

З такою проблемою доводиться стикатися практично всім батькам, які приймають рішення про відвідини різних заходів, цирку, зоопарку. Роблять вони це передчасно, оскільки не всякий малюк може без хвилювання і бурхливих емоцій реагувати на надлишок вражень, адже дитячий організм ще недостатньо зміцнів.

Не залишайте дитину надовго в тих місцях, де він відсуває тривогу і страх.

Свого часу дитяча допитливість візьме верх над страхами, а хвилювання, буде викликане лише передчуттям новизни і незвичності, з якими належить зіткнутися. Такі емоції, не загрожують нервовій системі малюка, адже він буде вже достатній дорослим, щоб впоратися з ними.