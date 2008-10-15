Експерти попереджають українців про згубний вплив неокультів

Експерти попереджають українців про згубний вплив різних неокультів.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова правління громадської організації «Культ і суспільство» Валерій ЧЕБАНЕНКО заявив, що сьогодні в Україні поширюються доктрини, які, на думку фахівців, містять загрозу популяризації неуцтва, посилення ідеологічного протистояння. За його словами, вони також можуть виправдовувати соціальну нерівність духовними причинами, призводити до порушення міжособових і сімейних відносин, потрапляння в залежність. В.ЧЕБАНЕНКО зазначив, що результатом дії різних неокультів в Україні може бути приниження людської гідності, завдання шкоди здоров`ю людини, виправдання страждань і насильства.

Експерт сказав, що держава не здійснює контроль кількості таких організацій в Україні, тому ніхто точно не може сказати, скільки їх на території України. Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЧЕБАНЕНКО сказав, що від громадян надходили скарги на результати діяльності деяких організацій. При цьому він зазначив, що до розгляду в суді доходили лише небагато з них. За словами експерта, у кількох випадках суд ухвалював рішення про ліквідацію реєстрації таких організацій.

В.ЧЕБАНЕНКО окремо зазначив, що частина структур, які проповідують різні неокульти, зареєстровані як громадські організації, хоча їхня діяльність має яскраво виражений релігійний характер. За його словами, це дає змогу вільно пропагувати в Україні доктрини, які руйнують загальнолюдську мораль. Експерт сказав, що це порушує статтю Конституції, в якій сказано, що в Україні можна пропагувати будь-яку ідеологію, окрім тих, які завдають шкоди здоров`ю людини, суспільства та держави.