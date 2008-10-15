У Тернополі за фактом розлиття ртуті порушено кримінальну справу

У Тернополі за фактом розлиття ртуті у двох жилих будинках порушено кримінальну справу. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали дослідчої перевірки, якою встановлено, що мав факт навмисного забруднення атмосферного повітря парами ртуті. “Розлив ртуті зловмисником чи зловмисниками у під’їздах будинків №27 та №31 по вул. 15 квітня спричинив небезпеку для життя і здоров‘я 229 мешканців вказаних будинків, котрих відселили із небезпечної зони”, - зауважила Л.ДОЛІШНА.

Кримінальну справу за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України прокуратура області порушила сьогодні, 14 жовтня 2008 року.

Тим часом в забруднених ртуттю під’їздах тривають роботи з очищення повітря та стін. Роботи проводить комунальною аварійно-рятувальна служба “Київська служба порятунку”. Вони розпилюють в під’їзді від даху до підвалу йодований розчин, а потім розчин соляної кислоти Станом на 19 годину 12 жовтня рівень випарів ртуті перевищував допустимі норми в 1,5-2 рази в 3-х точках із 24.

Учора, 13 жовтня працівники санстанції брали чергові проби, однак про їх результати наразі в санстанції не повідомляють.

Як повідомляв УНІАН, 7 та 8 жовтня у двох будинках було розлито 1,2 кг та 0,8 кг ртуті відповідно.