Сьогодні ВР розгляне законопроект щодо захисту права дитини на належне утримання

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроект щодо поліпшення захисту права дитини на належне утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, також ВР планує розглянути законопроект про антидопінговий контроль у спорті.

Крім того, розглянуть зміни до Кодексу торговельного мореплавства України по сприянню розвитку судноплавства.

Як відомо, з 10.00 до 11.00 проходить Година запитань до уряду.