Сьогодні ВР розгляне законопроект щодо захисту права дитини на належне утримання
10:21, 23 вересня 2016Країна
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З 10.00 до 11.00 проходить Година запитань до уряду.
ВР розгляне законопроект про захист права дитини на належне утримання / Фото: УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроект щодо поліпшення захисту права дитини на належне утримання.
Як передає кореспондент УНІАН, також ВР планує розглянути законопроект про антидопінговий контроль у спорті.
Крім того, розглянуть зміни до Кодексу торговельного мореплавства України по сприянню розвитку судноплавства.
Як відомо, з 10.00 до 11.00 проходить Година запитань до уряду.
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