В Україні зросли обсяги виробництва ліків на основі антибіотиків

За даними Держстату, в серпні обсяг виробництва таких ліків склав 89 тонн, що на 6,5% менше обсягу виробництва липня, але на 63% більше, ніж було вироблено в серпні минулого року.

Повідомляється, що Україна в січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,2% скоротила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 77,6 тонн. При цьому в серпні цієї продукції було вироблено 11,2 тонн, що на 44,2% більше показника за липень та на 85,4% більше, ніж у серпні 2015 року.

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Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, у січні-серпні збільшилася на 9% і склало 30,4 тис. тонн. У серпні українські підприємства виробили 3,8 тис. тонн цієї продукції, що на 2,5% більше обсягу виробництва липня і на 5,4% більше, ніж було вироблено в серпні минулого року.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в Україні виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2014 роком на 7,6%, до 1,25 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - скоротилася на 41,2%, до 117 тонн; виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, скоротилося на 6,4%, до 43,3 тис. тонн.