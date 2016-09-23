МОЗ розширить співпрацю зі Світовим банком

“Поліпшення здоров'я на службі у людей” - це інвестиційний проект Світового банку, метою якого є підтримка МОЗ і органів урядування областей у впровадженні змін охорони здоров'я. Проект реалізується з 2015 по 2020 роки.

Для участі в проекті обрано вісім областей України: Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Львівську, Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Рівненську області.

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У рамках завдань проекту, у відібраних областях реалізовуються різноманітні програми. Серед пріоритетних напрямків - поліпшення первинної медичної допомоги; боротьба із серцево-судинними захворюваннями на первинному та на вторинному рівнях; виявлення та лікування раку на ранніх стадіях; раціоналізація системи лікарень та урядування в ній.

Також проект передбачає підтримку інформатизації галузі охорони здоров'я, впровадження нових методів фінансування, розбудову системи громадського здоров’я, поліпшення організаційного потенціалу та інформаційно-комунікаційний супровід реформування системи охорони здоров'я.

Під час зустрічі представники обраних областей презентували свої здобутки в реалізації проекту за перший рік. Зокрема, вдалося розширити мережу амбулаторій та підсилити первинну ланку допомоги. Також підвищили якість матеріально-технічного обладнання та ефективність скринінгу й ранньої діагностики онкозахворювань.

Учасники проекту поділилися планами та проблемами, у яких вони потребують допомоги з боку міністерства. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що МОЗ всіляко сприятиме його реалізації та порадила максимально скористатися можливостями, які надає Світовий банк й інвестувати не лише в розвиток матеріально-технічної бази, а і в людський ресурс, організовуючи навчання та тренінги.