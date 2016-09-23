Гройсман вважає, що інвестувати в охорону здоров'я ще більше коштів неефективно

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Гройсман зазначив, що "система охорони здоров'я є сьогодні уражена, неефективна".

"Ми маємо безліч хронічних проблем, а стан охорони здоров'я в нашій країні знаходиться у важкому стані. Це означає, що треба змінювати як систему, так і підходи", - зазначив Гройсман.

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Він висловив думку, що підхід інвестувати в охорону здоров'я більше грошей довів свою неефективність.

"Питання сьогодні, на мій погляд, - не у грошах, а в організації системи охорони здоров'я таким чином, щоби ті ресурси, які ми направляємо, максимально ефективно використовувалися, щоби ми змогли забезпечити якісне надання медичної допомоги на усіх рівнях", - наголосив він.