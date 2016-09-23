Гройсман анонсував впровадження реімбурсації та підвищення зарплат медиків з 2017 року

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду щодо підготовки проектів актів, спрямованих на реформування в галузі охорони здоров'я за участі представників Уряду, народних депутатів України, асоціації місцевого самоврядування, а також представників обласних та міських відділів охорони здоров'я, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Гройсман вважає, що попередні спроби реформування сфери охорони здоров'я були непродуманими та відірваними від реального життя та стану галузі на місцях.

"Реформа охорони здоров'я залишається важливим пріоритетом Уряду. Проектом бюджету на наступний рік передбачено збільшення заробітних плат медичних працівників на майже 20%. Також наступного року Уряд прагне забезпечити максимальне наближення до повного забезпечення ліками усіх категорій громадян за усіма програмами", - сказав Гройсман.

За його словами, опрацьовано і буде внесено найближчим часом на засіданні Уряду рішення щодо референтного ціноутворення, також планується впровадження механізмів реімбурсації. Гройсман припустив, що це відбудеться з 1 січня 2017 року.