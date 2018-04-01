Підвищення цін на ліки в Україні - це спекуляція

Боротися з операторами фармакологічного ринку, що допустили безпрецедентне підвищення цін на медпрепарати, будуть силові структури. Про це йшла мова на екстреному засіданні Держслужби лікарських засобів у понеділок, 13 жовтня. У Держслужбі обіцяють, що якщо продавці ліків не повернуть колишні ціни, в ситуацію будуть змушені втрутитися силові органи.

Подорожчання в першу чергу торкнулося імпортних препаратів. Наприклад, кілька днів тому краплі від нежиті «Нокспрей» можна було купити за 8 гривень, тепер за них доведеться викласти 11 гривень. Імпортери лікарських засобів стверджують, що подорожчання спровокувало підвищення курсу долара.

У свою чергу в Держслужбі лікарських засобів не виключають, що торговці медикаментами вступили в змову. Відучора у всіх українських аптеках різко підвищилися ціни.

Окремі ліки подорожчали на рекордні 40%.

За інформацією менеджерів найбільших українських аптечних мереж, всі вихідні аптечні кіоски в авральному порядку міняли цінники. А вже вчора рядові співробітники київських аптек були вимушені пояснювати своїм клієнтам, чому буквально за ніч медпрепарати виросли в ціні майже в півтора рази.

«Ми не розуміємо, чому це відбулося, і нам це не подобається. Якщо у нас залишилися старі запаси ліків, ми їх продаємо ще за старою ціною», — завіряли фармацевти.

У Держслужбі лікарських засобів повідомили, що операторів ринку медпрепаратів екстрено зобов`язали знизити ціни в найближчий день. «З сьогоднішнього дня ліки повинні подешевшати. Якщо вони не подешевшають, то, на мій погляд, тут вже повинні розбиратися податкова і прокуратура», — говорить заступник голови Держслужби лікарських засобів Костянтин Косяченко.

Неофіційно фармацевти говорять, що дистибьютори підняли ціни передчасно. «У компаній ще є резерви, куплені за нижчою ціною. Тому підвищення цін зараз — це свого роду спекуляція», — признається один із співбесідників.

В той же час велика частина імпортних лікарських коштів в аптеках — європейського виробництва. Відповідно, розрахунок за них йде в євро, а не в доларах.

Самі імпортери коментують підвищення закупівельних цін неохоче. «Ми не відповідатимемо на такі питання», — прямо заявили в компанії VVS, що торгує ліками оптом.

Тим часом не виключено, що скоро підвищаться ціни і на медпрепарати українського виробництва. Українські фармацевтичні компанії також прив`язані до коливань курсу долара. «В основному 80% нашої сировини куплено за євро і долари. Але в структурі собівартості сировина займає близько 50-60%», — говорить комерційний директор Борщаговського хіміко-фармацевтичного заводу Євгеній Сова.

Зараз на заводі використовують сировину, куплену ще за старим, низьким курсом. Тому там ціни поки піднімати не планують. В той же час на заводі стверджують, що запаси сировини вистачить ненадовго. Тому, якщо курс не стабілізується, підвищення не уникнути.

В той же час є і інші причини для подорожчання медпрепаратів. «Ціни, безумовно, будуть зростати, через те що зростає ціна на сировину, енергоресурси, плюс інфляція. Проте на основний портфель соціально важливих препаратів ціни зростуть незначно», — констатує заступник генерального директора по маркетингу фармацевтичної компанії «Дарниця» Юрій Чертков.

www.delo.ua