Альтернативні продукти зниженого ризику для курців сприяють зменшенню захворюваності, пов'язаної з тютюнопалінням

Лікар медичного центру серцевої хірургії імені Онассіса, (місто Афіни, Греція), дослідник університету Патр (третій за величиною університет Греції Константінос Фарсалінос вважає, що використання альтернативних продуктів зниженого ризику для курців може допомогти скоротити рівень захворюваності, пов'язаної з курінням.

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Про це він повідомив під час круглого столу в Києві.

Фарсалінос є одним з відомих дослідників електронних сигарет і систем нагріву тютюну (бездимних тютюнових виробів).

«Ми всі розуміємо, що відмова від куріння – це найкраща опція, тобто краще не починати курити чи кинути палити, якщо ви вже почали. Друга опція – кинути курити з належними медичними препаратами, можливо це терапія з заміщенням нікотину або застосування інших препаратів, які рекомендовані відповідними асоціаціями. Тут необхідно прийняти рішення – ви самі відмовляєтеся, або ви звертаєтеся до медиків. Зокрема, тих, хто сам відмовлявся від куріння, рівень успішності становив менше 5%. Рівень успішності (відмови від куріння – УНІАН) із застосуванням медикаментів кращий -приблизно на 7%. Це свідчить про те, що курці потребують додаткової допомоги», - заявив Фарсалинос.

«Ви можете почати мотивувати курців кинути самостійно, однак, якщо вам не вдасться, ви можете рухатися далі з застосуванням медикаментів, але, якщо це не допоможе, треба вдатися до третьої опції», - зазначив він.

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Фарсалінос вважає, що необхідно розробити стратегію, в якій повинен бути визначений головний пріоритет, щоб люди кидали палити. «У ЄС незалежно від всіх зусиль 26% населення курить, і це є великою проблемою, оскільки ми всі знаємо про наслідки куріння. Кращим рішенням є відмовитися від куріння, але основним напрямком роботи має бути зниження рівня людей, які курять», - підкреслив експерт.

Стратегію зі зниження рівня шкоди внаслідок тютюнопаління вчені пропонують розглянути з огляду на Сьому конференцію Сторін Рамкової конвенції по боротьбі з курінням, але є занепокоєння через те, що сучасні дослідження проігнорують.

Як зазначив у коментарі УНІАН учасник круглого столу д. м. н., заступник директора Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. В. Ведмедя Анатолій Подрушняк, який очолює дослідження таких продуктів і хотів би прийняти участь у засіданнях Сьомої конференції Рамкової конвенції по боротьбі з курінням, на даний момент повний склад української делегації на цей високий форум з питань боротьби з курінням ще не сформований, дане рішення повністю залежить від Міністерства охорони здоров'я.

"Конференція сторін почала розглядати Електронні системи доставки нікотину (ЕСДН) понад три роки тому з однозначно негативним відгуком, - зазначив Фарсалінос. - Тим не менше, під натиском громадськості та наукової спільноти вони почали вивчати подібні вироби, і відповідний звіт ВООЗ для Сьомої конференції сторін РКБТ, яка буде в листопаді в Делі, містить теоретичний огляд можливості зменшення шкоди від куріння за допомогою ЕСДН та інших нових бездимних тютюнових виробів. Водночас, звіт, який буде розглядатися, не враховує багатьох доступних досліджень, і наукове співтовариство збирається передати у ВООЗ доповнений звіт по кожному пункту виміру з набором доступних досліджень і науково-обгрунтованих даних по кожному питанню".