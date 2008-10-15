Інтернет-пошук корисний для старіючого мозку

Американські дослідники виявили, що користування інтернетом покращує діяльність мозку, принаймні у людей середнього і літнього віку, шляхом стимуляції мозкових центрів, відповідальних за прийняття рішень і мислення.

В процесі старіння в мозку людини відбувається ряд змін, зокрема скорочення об`єму і зниження активності різних відділів. Вважається, що регулярні вправи, які вимагають концентрації пам`яті і уваги, наприклад читання або розгадування кросвордів, можуть уповільнити цей процес, а також, можливо, понизити ризик розвитку старечої недоумкуватості.

Результати дослідження свідчать про те, що до списку корисних для старіючого мозку вправ можна з впевненістю додати і пошук інформації в інтернеті.

У експерименті, проведеному співробітниками Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі, взяли участь 24 добровольці у віці від 55 до 76 років, половина яких була досвідченими користувачами інтернету, а половина – ні. Всім добровольцям проводилося сканування мозку під час виконання пошуку в інтернеті і читання книг.

Обидва типи завдань викликали активацію відділів мозку, які контролюють пам`ять, мову, читання і зір. Крім цього, при пошуку в інтернеті активувалися мозкові центри, відповідальні за прийняття рішень і складні міркування, але тільки у досвідчених користувачів.

На думку дослідників, це зумовлено тим, що великий об`єм різносторонньої інформації на задану тему в інтернеті вимагає від користувача часто приймати рішення, яке із запропонованих посилань вибрати для отримання необхідних даних. Читання книги подібної активності, відповідно, не передбачає. При цьому у «новачків», що ще не виробили тактику пошуку в інтернеті, активації відповідних областей мозку не відбувається.

За словами виконавчого директора Фонду досліджень хвороби Альцгеймера Ребекки Вуд (Rebecca Wood), дані цього та інших досліджень дозволяють рекомендувати для зниження ризику деменції часті соціальні контакти, регулярні вправи, збалансовану дієту і користування інтернетом.

medportal.ru