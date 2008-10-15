Розроблене штучне серце без пульсу

Техаські інженери розробили штучне серце принципово нової конструкції, здатне повністю замінити справжнє. При цьому, нове серце - абсолютно нової конструкції - у нього немає "пульсу".

Розробники Метт Франчек і Ральф Меткалф з Університету Х`юстона розробляють нове штучне серце в співпраці з техаським Інститутом досліджень серця. Ідея розробки полягає в повній заміні серця двома електричними турбопомпами, що обертаються, які вільно ганятимуть кров, без необхідності традиційного скорочення. Розробники кажуть, що технічно їх штучне серце не відрізняється від справжнього, але принцип його роботи абсолютно інший.

Одна помпа несе кров з киснем від легенів до серця (мале коло), а інша - несе кров з киснем по всьому організму (велике коло кровообігу). Перевага такого підходу, за словами розробників, в тому, що нове штучне серце може бути легше, менше і набагато надійніше, ніж раніше створені штучні розробки на базі "пневматичної пульсації".

"Пульсуючі" штучні серця поки що використовуються тільки як тимчасове рішення для підтримки життя пацієнта на період пошуку донорського органу, крім того для пульсації "пневматичному" штучному серцю необхідне могутнє джерело живлення. Нове ж синтетичне серце не пульсує, а тому споживає на порядок менше електроенергії.

Ще однією перевагою нового серця є система контролю, яка дозволяє механізму правильно реагувати на потреби в крові всього організму, яка одержує дані про температуру і активність процесів в організмі. Більшості пневматичних штучних сердець таких функцій не мали, деякі більш розвинуті системи покладалися на пульс.

"Ми просуваємося вперед з нашою розробкою, потенційно вона відкриває шлях до ефективної і надійної системи заміни природного серцевого м`яза", - говорить Меткалф.

cybersecurity.ru