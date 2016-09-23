Українці вже ніколи не переводитимуть стрілки годинників на літній час

Україні скасували переведення годинників на літній час.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Українці востаннє переведуть годинники на годину назад і надалі житимуть за зимовим часом.

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«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України», на території України 30 жовтня 2016 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад», – йдеться у постанові.