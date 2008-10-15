У Запорізькій області двоє осіб померли від отруєння грибами
17:01, 15 жовтня 2008Країна
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Ще двоє - в важкому стані
11 жовтня у Мелітополі Запорізької області до приймального відділення центральної міськлікарні були доставлені четверо жителів села Костянтинівка, які отруїлися грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 13 жовтня пацієнти були переведені до токсикологічного відділення 5-ї лікарні обласного центру. 14 жовтня двоє з них померли. Стан решти двох важкий.
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