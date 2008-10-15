У Запорізькій області двоє осіб померли від отруєння грибами

11 жовтня у Мелітополі Запорізької області до приймального відділення центральної міськлікарні були доставлені четверо жителів села Костянтинівка, які отруїлися грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 13 жовтня пацієнти були переведені до токсикологічного відділення 5-ї лікарні обласного центру. 14 жовтня двоє з них померли. Стан решти двох важкий.