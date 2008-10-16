Мед і горіхи корисні для чоловіків

У списку продуктів, які підвищують потенцію, перше місце займає мед. На другому місці за ефективністю знаходяться горіхи – грецькі, арахіс, фундук. Спеціалісти рекомендують змішувати 100 г горіхів і столову ложку меду, їсти таку суміш по 1ст. ложці щодня за 3-4 год до сну. Ефект з`явиться вже після кількох днів прийому. Також грецькі горіхи можна замінити соняшниковим насінням, кунжутом, чорносливом.

Найкорисніша риба – камбала і скумбрія. Крім того потенцію підвищують мідії, креветки, раки. Зелень також стимулює потенцію, особливо аніс, тмін, тархун, чебрець, м`ята. А тим, хто не боїться екзотики, рекомендують дуже сильний засіб – шлунок верблюда. З`їдайте перед кожним побаченням невеликий шматочок розміру горошини.

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