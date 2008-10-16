В Іраку – епідемія холери

В Іраку зареєстровано 479 випадків захворювання холерою з початку епідемії в серпні цього року.

8 людей, в тому числі шестеро дітей, померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в провінції Бабіль, що розташована на південь від Багдада. Там захворіли 230 людей. У самій столиці під наглядом медиків знаходиться 73 людини.

Холера супроводжується блювотою і діареєю, може призвести до загибелі людини від обезводнення організму, якщо хворому не надати допомогу впродовж 24 годин. У більшості випадків для попередження зараження достатньо дотримуватися правил гігієни – мити руки перед їжею і пити тільки кип`ячену або хлоровану воду.

Лікарі пов`язують сезонні вибухи холери в Іраку з антисанітарією, відсутністю нормальної інфраструктури і бойовими діями. В минулому році було зафіксовано біля 4 тис. випадків захворювання. Жертвами епідемії стали 24 людини. Вибухи інфекції були виявлені в провінції Сулейманія, Басре, Багдаді і Киркуті. Лікарям вдалося взяти ситуацію під контроль тільки в жовтні.

ami-tass.ru